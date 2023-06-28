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«Этого хотят все». Тото Вольф раскритиковал проверку бюджетов команд в Формуле-1

«Этого хотят все». Тото Вольф раскритиковал проверку бюджетов команд в Формуле-1
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о важности сроков вступления в силу штрафов за превышение допустимого бюджета на сезон. По словам Вольфа, финансовые проверки команд проводятся слишком долго, что оказывает влияние на планирование.

«Думаю, все заинтересованы в том, чтобы получать результаты проверок и информацию о возможных последствиях в начале сезона: Мохаммед [бен Сулайем], Стефано [Доменикали], все команды… Мы не хотим узнавать в октябре, что в прошедшем сезоне кто-то превысил бюджет.

Что это означает с точки зрения штрафов? Сроки важны, потому что если штрафы вступают в силу слишком поздно, фактически приходится брать деньги из суммы, заготовленной на следующий сезон», – приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

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