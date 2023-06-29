Ральф Шумахер ответил Физикелле, заявившему, что он не был его лучшим напарником

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер ответил бывшему напарнику по команде бразильцу Джанкарло Физикелле, ранее заявившему, что немец был далеко не лучшим его партнёром по команде.

В частности, Физикелла отметил совместную работу с испанцем Фернандо Алонсо, а также назвал Михаэля Шумахера лучшим гонщиком в истории.

«Я приходил в Формулу-1 не для того, чтобы найти новых друзей! Я хотел побеждать и быть лучше своего напарника по команде. В Аргентине (на Гран-при 1997 года. – Прим. «Чемпионата) мы бы победили, если бы команда приняла правильное решение. У нас была великолепная машина, и мы были быстрее «Уильямса». Он [Физикелла] был слишком медленным и врезался в меня», – написал Шумахер в социальных сетях.

На Гран-при Аргентины 1997 года Ральф Шумахер стал третьим, впервые в карьере взойдя на подиум. Физикелла финишировать не смог.