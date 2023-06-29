Ральф Шумахер ответил Физикелле, заявившему, что он не был его лучшим напарником

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер ответил бывшему напарнику по команде бразильцу Джанкарло Физикелле, ранее заявившему, что немец был далеко не лучшим его партнёром по команде.
В частности, Физикелла отметил совместную работу с испанцем Фернандо Алонсо, а также назвал Михаэля Шумахера лучшим гонщиком в истории.
«Я приходил в Формулу-1 не для того, чтобы найти новых друзей! Я хотел побеждать и быть лучше своего напарника по команде. В Аргентине (на Гран-при 1997 года. – Прим. «Чемпионата) мы бы победили, если бы команда приняла правильное решение. У нас была великолепная машина, и мы были быстрее «Уильямса». Он [Физикелла] был слишком медленным и врезался в меня», – написал Шумахер в социальных сетях.
На Гран-при Аргентины 1997 года Ральф Шумахер стал третьим, впервые в карьере взойдя на подиум. Физикелла финишировать не смог.
- 29 июня 2023
-
00:35
- 28 июня 2023
-
22:52
-
22:07
-
20:35
-
20:00
-
19:22
-
18:35
-
17:28
-
15:58
-
15:46
-
15:02
-
14:47
-
14:05
-
14:03
-
13:33
-
12:51
-
12:39
-
11:43
-
10:55
-
10:13
-
10:09
-
00:32
- 27 июня 2023
-
23:32
-
23:13
-
22:14
-
21:55
-
21:20
-
21:17
-
20:54
-
19:32
-
19:19
-
18:22
-
17:39
-
17:20
-
16:18