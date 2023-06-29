В «Мерседесе» рассказали, что не станут менять положение кокпита ради Хэмилтона

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон ответил на мнение о том, что изменение положения кокпита может стать ключом к возвращению пилота Льюиса Хэмилтона к победной форме.

«Льюису не нравится управление машиной. Он располагается в болиде немного иначе, нежели раньше. Но я не уверен, что одно связано с другим. У меня было несколько разговоров с Льюисом на эту тему. И я не думаю, что его положение является важным фактором в тех проблемах, которые он испытывает с машиной.

В чём он прав, так это в том, что он критикует управляемость машины. Это наша работа — исправить это. Но если мы изменим положение сиденья, то это будет сделано по многим другим причинам, а не потому, что мы думаем, что только это решит все проблемы Льюиса», — приводит слова Эллисона GrandPX.NEWS.