Фернандо Алонсо и другие пилоты Формулы-1 выступили за изменение формата квалификации

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выступил за изменение формата квалификации в Формуле-1 с целью борьбы с трафиком.

«Это тема обсуждается каждый уикенд, особенно на коротких трассах. Есть несколько вариантов, как исправить ситуацию. Один из них — квалификация с одной быстрой попыткой, как уже было раньше. На мой взгляд, это было бы идеально, потому что на трассе находится только одна машина.

Кроме того, на протяжении всего круга все камеры будут сосредоточены лишь вокруг одной машины. Выиграют от этого и спонсоры. Это создало бы некоторую драматичность в случае изменения погоды. Так что, я думаю, это был мой предпочтительный вариант», — приводит слова Алонсо RaceFans.

Солидарность с Алонсо выразили и другие пилоты Формулы-1, в частности Карлос Сайнс из «Феррари» и Валттери Боттас из «Альфа Ромео».

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: