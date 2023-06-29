Албон не рассматривает возвращение в «Ред Булл», несмотря на похвалу от Хорнера

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал об общении с руководителем своей бывшей команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером после Гран-при Канады.
«Кристиан всегда отправляет мне сообщения, говорит: «Хорошая работа». Всегда приятно иметь такие отношения с руководителем бывшей команды. Это был отличный уикенд для нас, и Кристиану, очевидно, было приятно это сказать.
Возможность вернуться в «Ред Булл»? Моё главное внимание сосредоточено на моей текущей команде. Это не краткосрочная ситуация, я здесь надолго.
Мне действительно нравится работать с командой, быть там, где я есть. Я чувствую, что мы находимся на правильном пути, и я хочу быть его частью. Посмотрим, как сложатся следующие несколько лет. На данный момент я очень доволен тем, где я нахожусь», — приводит слова Албона RacingNews365.
На Гран-при Канады Албон занял седьмое место.
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