Албон не рассматривает возвращение в «Ред Булл», несмотря на похвалу от Хорнера

Пилот «Уильямса» Александер Албон рассказал об общении с руководителем своей бывшей команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером после Гран-при Канады.

«Кристиан всегда отправляет мне сообщения, говорит: «Хорошая работа». Всегда приятно иметь такие отношения с руководителем бывшей команды. Это был отличный уикенд для нас, и Кристиану, очевидно, было приятно это сказать.

Возможность вернуться в «Ред Булл»? Моё главное внимание сосредоточено на моей текущей команде. Это не краткосрочная ситуация, я здесь надолго.

Мне действительно нравится работать с командой, быть там, где я есть. Я чувствую, что мы находимся на правильном пути, и я хочу быть его частью. Посмотрим, как сложатся следующие несколько лет. На данный момент я очень доволен тем, где я нахожусь», — приводит слова Албона RacingNews365.

На Гран-при Канады Албон занял седьмое место.