Пиастри высказался об обновлениях, которые поставили только на болид Норриса

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о том, что на предстоящем Гран-при Австрии обновления получит только болид его партнёра по команде Ландо Норриса.
«В этот уикенд мы обновили только машину Ландо. Планировалось, что в Сильверстоуне мы оба будем с обновлениями, но команда проделала очень хорошую работу, добыв для нас хотя бы один комплект в этот уикенд.
Так что мы с нетерпением ждём результатов, и, конечно, у нас есть пакет наших обычных настроек, установленный на моём автомобиле. Мы точно знаем, на что он способен, поэтому мы постараемся заработать очки и сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Пиастри RacingNews365.
Гран-при Австрии пройдёт в ближайшие выходные. Гонка Гран-при Австрии состоится в воскресенье, 2 июля. Начало — в 16:00 мск.
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