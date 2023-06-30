Виктор Мартинс выиграл квалификацию на ГП Испании Ф-2, Вести — второй, Пуршер — третий
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В Шпильберге (Австрия) завершилась квалификация Гран-при Австрии, лучшее время по итогам которой показал француз Виктор Мартинс. Лидер общего зачёта Фредерик Вести стал вторым, у Тео Пуршера третий результат.
Деннис Хаугер стал 13-м, Артур Леклер — восьмой.
Формула-2. Гран-при Австрии. Квалификация:
1. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») — 1:14,643.
2. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,139.
3. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +0,170.
4. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +0,215.
5. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,217.
6. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +0,310.
7. Амаури Кордел («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,344.
8. Артур Леклер («ДАМС») +0,374.
9. Джехан Дарувала («МП Моторспорт») +0,442.
10. Джек Кроуфорд («Хайтек Пульс-Эйт») +0,444.
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