Виктор Мартинс выиграл квалификацию на ГП Испании Ф-2, Вести — второй, Пуршер — третий

В Шпильберге (Австрия) завершилась квалификация Гран-при Австрии, лучшее время по итогам которой показал француз Виктор Мартинс. Лидер общего зачёта Фредерик Вести стал вторым, у Тео Пуршера третий результат.

Деннис Хаугер стал 13-м, Артур Леклер — восьмой.

Формула-2. Гран-при Австрии. Квалификация:

1. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») — 1:14,643.

2. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,139.

3. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +0,170.

4. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +0,215.

5. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,217.

6. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +0,310.

7. Амаури Кордел («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,344.

8. Артур Леклер («ДАМС») +0,374.

9. Джехан Дарувала («МП Моторспорт») +0,442.

10. Джек Кроуфорд («Хайтек Пульс-Эйт») +0,444.