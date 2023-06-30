Хюлькенберг прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Австрии
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Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг подвёл итоги квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, в которой ему удалось показать восьмое время.
«Попадание в третий сегмент — это всегда хорошие новости. Мы знаем, однако, что основные трудности возникают в гонке, но я рад, что мы провели очередную чёткую квалификацию. Я выжал из машины всё, и это была чистая работа с моей стороны и со стороны команды, что позитивно. Очень хороший день.
Гонка? Одна часовая сессия — это очень небольшое время, чтобы всё проработать, ведь, помимо прочего, надо было немного подготовиться к квалификации. Завтра мы получим первое представление о нашей гоночной форме, первый ответ на то, как всё будет выглядеть», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».
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