Хюлькенберг прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Австрии

Немецкий гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг подвёл итоги квалификации Гран-при Австрии Формулы-1, в которой ему удалось показать восьмое время.

«Попадание в третий сегмент — это всегда хорошие новости. Мы знаем, однако, что основные трудности возникают в гонке, но я рад, что мы провели очередную чёткую квалификацию. Я выжал из машины всё, и это была чистая работа с моей стороны и со стороны команды, что позитивно. Очень хороший день.

Гонка? Одна часовая сессия — это очень небольшое время, чтобы всё проработать, ведь, помимо прочего, надо было немного подготовиться к квалификации. Завтра мы получим первое представление о нашей гоночной форме, первый ответ на то, как всё будет выглядеть», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».