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Тото Вольф: выступление «Мерседеса» не впечатляет, но гонки только в воскресенье

Тото Вольф: выступление «Мерседеса» не впечатляет, но гонки только в воскресенье
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги квалификации Гран-при Австрии, где Льюис Хэмилтон стал пятым, а Джордж Расселл показал 11-й результат.

«Как оцениваю выступление команды? В целом не впечатляет. Мы приехали с ожиданиями, что будем бороться за второе или третье место с «Феррари» и «Астон Мартин», но мы уступили. Но гонки только в воскресенье, так что посмотрим.

Вы видите, что временные разрывы невелики – вы говорите о двух десятых с плюсом и минусом, и это имеет большое значение. Мы привезём кое-что в Сильверстоун, и, надеюсь, это окажет такое же влияние, какое оказали обновления на «Макларен» и «Феррари», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Победителем квалификации Гран-при Австрии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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