Вольф заявил, что Ферстаппен специально помешал Хэмилтону после задержки со стороны Льюиса

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что Макс Ферстаппен специально испортил Льюису Хэмилтону последний быстрый круг после того, как британец помешал голландцу в конце предыдущего круга. Закончив свой круг, Ферстаппен не затормозил, а остался на внутренней траектории и тем самым не дал Хэмилтону оптимально пройти первый поворот.
«Ошибка произошла на нашей стороне. При общении с Льюисом мы не предоставили ему верной информации, чтобы он убрался с пути Макса. А никто не хочет оказаться у кого-то на пути — ведь если ты мешаешь, то получаешь штраф. Так что такой цели не было.
С другой стороны, в первом повороте случился реванш. Знаете, там всё было сделано так, чтобы удостовериться, что круг будет испорчен. Так что в первом случае всё произошло ненамеренно, а во втором — намеренно. Но кого это волнует?
Мы изучили эту ситуацию и задали себе вопрос: повлияют ли разбирательства на исход нашей гонки или нет? Но я думаю, что всё же стоит обсудить эту ситуацию на брифинге пилотов на следующей неделе», — приводит слова Вольфа The Race.
- 1 июля 2023
-
22:30
-
22:04
-
21:44
-
21:27
-
21:26
-
21:22
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:27
-
20:12
-
19:29
-
19:20
-
18:55
-
18:54
-
18:45
-
18:36
-
18:08
-
17:27
-
17:06
-
16:30
-
16:06
-
15:35
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:15
-
15:11
-
15:09
-
15:08
-
15:04
-
14:58
-
14:38
-
14:31
-
14:15