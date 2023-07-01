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Вольф заявил, что Ферстаппен специально помешал Хэмилтону после задержки со стороны Льюиса

Вольф заявил, что Ферстаппен специально помешал Хэмилтону после задержки со стороны Льюиса
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что Макс Ферстаппен специально испортил Льюису Хэмилтону последний быстрый круг после того, как британец помешал голландцу в конце предыдущего круга. Закончив свой круг, Ферстаппен не затормозил, а остался на внутренней траектории и тем самым не дал Хэмилтону оптимально пройти первый поворот.

«Ошибка произошла на нашей стороне. При общении с Льюисом мы не предоставили ему верной информации, чтобы он убрался с пути Макса. А никто не хочет оказаться у кого-то на пути — ведь если ты мешаешь, то получаешь штраф. Так что такой цели не было.

С другой стороны, в первом повороте случился реванш. Знаете, там всё было сделано так, чтобы удостовериться, что круг будет испорчен. Так что в первом случае всё произошло ненамеренно, а во втором — намеренно. Но кого это волнует?

Мы изучили эту ситуацию и задали себе вопрос: повлияют ли разбирательства на исход нашей гонки или нет? Но я думаю, что всё же стоит обсудить эту ситуацию на брифинге пилотов на следующей неделе», — приводит слова Вольфа The Race.

А вот позиция Макса:
Ферстаппен: Хэмилтон заблокировал меня в последнем повороте, это некорректно
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