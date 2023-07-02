В «Уильямсе» заявили, что лишили себя очков пит-стопом Албона

Главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон заявил, что команда совершила ошибку в спринте Гран-при Канады, проведя пит-стоп Алекса Албона, до остановки претендовавшего на попадание в очки.

«Несмотря на хороший день, результат разочаровывает. Алекс хорошо квалифицировался и отлично показал себя на старте спринта при том, что трасса была влажной.

Нам нужно было оставить его на промежуточных шинах, однако мы ожидали большего износа, чем был. Мы могли бы набрать одно-два очка, нам нужно проанализировать произошедшее. Расселл финишировал близко к Окону, финиш был бы очень напряжённым, но мы должны были быть уверенней в себе», – приводит слова Робсона пресс-служба команды.

Ранее Шарль Леклер назвал свою проблему после 12-го места в спринте.