Вольф высмеял опасения «Ред Булл» по поводу новых двигателей 2026 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал опасения своего коллеги из «Ред Булл» Кристиана Хорнера, который высказывался о возможном негативном влиянии нового регламента, который вступит в силу в 2026 году.

В частности, Вольф отреагировал на предположения, что из-за недостаточно эффективной работы гибридной системы машинам придётся понижать передачи во время сессий.

«Это захватывающий проект, к которому нужно стремиться. Как будет выглядеть болид Формулы-1 на 2026 год? Как мы можем сделать его максимально эффективным и производительным с точки зрения аэродинамики, чтобы компенсировать недостаток мощности двигателя внутреннего сгорания? Всё это должно нас волновать, чтобы мы придумали новые концепции машин.

Думаю, Хорнера большего всего пугает то, что его программа разработки силовых установок не продвигается. Вы всегда должны задаваться вопросом: какова реальная мотивация говорить такое? Мы разрабатывали правила много лет, это был компромисс, который привлёк «Ауди», привёл к тому, чтобы «Хонда» осталась. Нулевой шанс на то, что в правилах что-то будут менять. Этого не произойдёт. Реального риска, что пилотам придётся понижать передачу на прямых, нет. Если нынешние шасси установить вместе с будущими моторами, то на некоторых трассах с длинными прямыми будут потери мощности. Но мы не будем делать этого на нынешних шасси, которые огромны, как слон. Это то, что нужно переизобрести к 2026 году. Возможно, за счёт каких-то аэродинамических элементов или форма машины изменится. Будут вещи, которые мы будем внедрять, чтобы избежать «пониженной передачи», так что не стоит беспокоиться, этого не случится», — приводит слова Вольфа The Race.