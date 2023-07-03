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Юки Цунода прокомментировал аварию и вылет с трассы на первом круге

Юки Цунода прокомментировал аварию и вылет с трассы на первом круге
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал выступление в гонке Гран-при Канады, состоявшейся вчера, 2 июля, в Шпильберге.

В частности, японец высказался о неудачном первом круге, на котором он повредил переднее антикрыло после контакта с Эстебаном Оконом из «Альпин», а также вылетел за пределы трассы.

«Я был агрессивен на старте, потому что хотел отыграть как можно больше позиций. Всё могло получиться, но, к несчастью, я повредил машину в первом повороте и вылетел за пределы трассы в четвёртом. Не знаю, получил я повреждение днища из-за этого, но после у меня не было темпа, а управление было крайне непростым. Я не мог удержать машину в пределах трассы. Без сомнений, я извлеку из этого урок в будущем», – приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

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