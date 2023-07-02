Яркая гонка Ф-1 в Австрии: красивейшая борьба «Ред Булл» с «Феррари» и миллион штрафов

Несмотря на фарс с наказаниями, было интересно. Пусть даже выиграл опять Ферстаппен.

Этап в Австрии после откровенно скучных предыдущих гонок вселял надежду на то, что в этот раз уж точно Гран-при получится интересным. Особенно об этом можно было говорить на фоне очень занятных гонок серий поддержки — от Формулы-3 до Суперкубка «Порше» — да и спринт откровенно не подкачал. Правда, в спринте в происходящее на трассе вмешалась небесная канцелярия, а в воскресной гонке всё шло к тому, что эта самая контора только подразнит нас намеками на дождь и в самый неподходящий момент закроется на обед. Так, в принципе, и получилось.

Правда, даже без погоды перед стартом гонки хватало интриг. Как минимум можно было ждать прорывов от пилотов, проваливших квалификацию — Серхио Переса и Джорджа Расселла. Пересу, например, крайне необходимо было перед этой гонкой поддержать начинания спринта и набирать как можно больше очков, чтобы подубавить количество слухов о скорой замене. Да и Расселл в последних гонках несколько разочаровывал на фоне Хэмилтона, а будущему лидеру команды негоже уступать приближающемуся к закату карьеры многократному чемпиону мира.

Оба старта — за Ферстаппеном

Ферстаппен на старте сохранил лидерство, отбив атаки Шарля Леклера, а позади Юки Цунода сломал переднее крыло об «Альпин» Эстебана Окона, засыпав обломками переднего крыла трассу, выехала машина безопасности.

На рестарте лидеры сохранили свои позиции, а к открытию DRS нидерландец и вовсе уехал от Леклера на секунду. Гонка перешла в спокойную стадию, разве что позади Серхио Перес продолжал прорываться в первую десятку после старта с 15-й позиции. К 11-му кругу Чеко уже подобрался к очковой зоне вплотную, выйдя на 11-е место.

«Феррари» такая «Феррари»…

На 14-м круге на трассе остановился Нико Хюлькенберг, был объявлен режим виртуального сейфти-кара, чем воспользовались часть пилотов, рванув на свой первый пит-стоп в гонке. Фактически пит-стоп провели все, кроме пилотов «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин». В «Феррари» под завершение периода VSC провели двойной пит-стоп, на чём Сайнс в итоге потерял сразу две позиции, пропустив вперед Хэмилтона и Норриса. С Ландо Карлос быстро справился, а Хэмилтон самоустранился, получив штраф в пять секунд за нарушение лимитов трассы.

Сайнс вскоре добрался и до Переса и легко опередил мексиканца, отправившись в погоню за Леклером. Правда, он уступал монегаску к тому моменту уже пять секунд.

Перес к истечению первой трети дистанции потерял темп и оказался под огнём атак со стороны Льюиса Хэмилтона. Хэмилтон же, в свою очередь, за первые 20 кругов успел пожаловаться буквально на всё. На скорость машины, её управляемость, судейство и соперников, постоянно якобы нарушающих лимиты трассы.

Перес и Ферстаппен отправились на первый пит-стоп. Ферстаппен после остановки пропустил вперёд остановившегося ранее Леклера. Перес же после остановки откатился в район десятой позиции, так что прорыв предстояло начинать заново.

Штрафы за штрафами

К 30-му кругу лимит нарушения лимитов выбрал и Сайнс, получив также пятисекундный штраф, что дало шанс на подиум Льюису Хэмилтону и Ландо Норрису. Как выяснится чуть позже, только шанс.

Ферстаппен к середине гонки догнал и Леклера, вернув себе лидерство. При этом нидерландец после обгона моментально оторвался от гонщика «Феррари». К этому моменту уже добрая половина пелотона была либо с предупреждениями, либо со штрафами за лимиты трассы.

На 45-м круге на вторую остановку отправился Карлос Сайнс. У «Феррари» и со второй попытки не удалось хорошо провести замену шин, из-за чего Сайнс вновь пропустил вперед Норриса. Правда, ненадолго — Карлос тут же отыграл позицию обратно.

После финальной волны пит-стопов Перес за 15 кругов до финиша добрался до группы Сайнс – Норрис, справившись с Ландо и принявшись за Карлоса. Борьба двух испаноговорящих пилотов получилась жаркой и длилась несколько кругов, Сайнс красиво забирал себе крыло, пуская в третьем повороте Переса вперёд, но с третьего раза Перес сам забрал DRS и вышел на третью позицию. Но вот шансов догнать Леклера к этому моменту уже не осталось.

Ферстаппену не хватило просто победы

Ферстаппен за круг до конца гонки отправился в боксы за «софтом» и быстрым кругом и с лёгкостью установил его. Макс довёл гонку до уверенной победы, которая стала для него седьмой в сезоне и 42-й в карьере. Вторым к финишу пришёл Шарль Леклер, третьим — реабилитировавшийся за провал в квалификации Перес. Сайнс пришёл к финишу четвёртым, Норрис — пятым. Десятку сильнейших замкнули Алонсо, Хэмилтон, Расселл, Гасли и Стролл.

Гонка в Австрии получилась на удивление боевитой, пусть даже результат был несколько предсказуем. Формула-1 показала, что, в принципе, эта серия способна показывать борьбу, а не только демозаезды, на которые были похожи некоторые предыдущие гонки.

Теперь Ф-1 входит в активную фазу сезона и вернётся уже через неделю на этапе в Великобритании.