Сменился лидер рейтинга гонщиков Формулы-1 от «Чемпионата»

В рейтинге оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет пилотам по итогам каждого этапа Формулы-1, сменился лидер. Макс Ферстаппен, в уверенном стиле завоевавший для «Ред Булл» десятую победу подряд, получил оценку в 9,5 балла и по совокупности всех прошедших этапов опередил Фернандо Алонсо, который в Шпильберге смотрелся не так сильно, как в других гонках.
Третью позицию в сводном рейтинге всех этапов по-прежнему удерживает Льюис Хэмилтон, хотя за этап в Австрии он получил свою низшую оценку в этом году. А на четвёртую строчку, опередив Джорджа Расселла, поднялся Шарль Леклер, записавший на свой счёт второй подиум в сезоне-2023.
Отметим, что наибольшего прорыва по итогам Гран-при Австрии добился Ландо Норрис, поднявшийся на четыре строчки вверх — с десятой позиции на шестую. Две позиции отыграл и Нико Хюлькенберг, который теперь занимает седьмое место.
Сводный рейтинг пилотов Ф-1 от «Чемпионата» (топ-5):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9,1 балла в среднем.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 8,9.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,9.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 7,5.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 7,4.
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