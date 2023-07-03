Браун: несмотря на доминирование Ферстаппена, в Ф-1 потрясающий баланс

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун не считает, что доминирование пилота «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена вредит привлекательности «Королевских гонок».
«Я считаю, что, несмотря на то что Макс доминирует, баланс в гонках потрясающий. Чтобы устроить захватывающую гонку, нужно 20 машин. И да, хотя волнение из-за того, кто победит, не является таким, каким нам хотелось бы, баланс в гонках радует.
Это вопрос времени, когда некоторые из команд наверстают отставание, дело ведь заключается в машине Макса, не так ли? Если убрать Серхио, побеждающего в гонках, это вернёт всех в игру. Так что сейчас особенность заключается в Максе», – приводит слова Брауна издание talkSPORT.
Ранее «Макларен» представил специальную ливрею перед Гран-при Великобритании.
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