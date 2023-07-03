Фото: «Макларен» представил специальную ливрею перед Гран-при Великобритании

Команда Формулы-1 «Макларен» совместно с корпорацией Google представила обновлённую ливрею для болида MCL60, разработанную специально для предстоящего Гран-при Великобритании, который пройдёт с 7 по 9 июля в Сильверстоуне.

Фото: McLaren F1

Фото: McLaren F1

«Не секрет, что поклонники гонок любят классическую хромированную ливрею «Макларена». Google захотел вернуть элементы каноничной раскраски, чтобы отпраздновать историю нашей команды на Гран-при Великобритании, и мы рады, что можем дать нашим фанатам то, что они хотят.

Уверен, эта ливрея вызовет у наших болельщиков приятные воспоминания, и мне не терпится увидеть машину на трассе в домашней для нас гонке», – приводит слова исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна пресс-служба команды.