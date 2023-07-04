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Валттери Боттас стал владельцем гиперкара Mercedes-AMG ONE стоимостью € 2,3 млн

Валттери Боттас стал владельцем гиперкара Mercedes-AMG ONE стоимостью € 2,3 млн
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Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас разместил свежий пост у себя в социальных сетях, показав новый автомобиль – гиперкар Mercedes-AMG ONE.

«Ожидание того стоило», — написал Боттас.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

На автомобиль установлен гибридный двигатель V6. До 100 км/ч гиперкар может разогнаться за 2,9 секунды. Цена такого авто составляет примерно € 2,3 млн.

Напомним, пять сезонов в Формуле-1 Боттас провёл в составе «Мерседеса». Он дважды становился вице-чемпионом первенства и однажды завершил сезон на третьем месте.

В настоящий момент Валттери занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе пять очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 229 баллов.

Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:

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