Команда MP Motorsport решила сняться с уикенда FRECA в Муджелло после смерти ван'т Хоффа

Команда MP Motorsport приняла решение пропустить предстоящий этап чемпионате FRECA, который состоится на гоночной трассе Муджелло в Скарперии-э-Сан-Пьеро (Италия). Такое решение связано с желанием поддержать семью погибшего 18-летнего гонщика команды Дилано ван'т Хоффа. Дилано скончался в результате аварии на трассе «Спа-Франкоршам» во время предыдущего этапа чемпионата. Соответствующее заявление сделал руководитель команды Сандро Дорсман на её официальном сайте:

«Дорогие друзья. В прошлую субботу мы потеряли отличного гонщика, но прежде всего харизматичного молодого человека, который мотивировал и вдохновлял так много людей вокруг себя. Мы продолжаем участвовать в гонках ради Дилано, как он и хотел. Но прежде чем сделать это, мы решили быть с Дилано, его семьёй и друзьями в течение следующих дней и во время его панихиды.

По этой причине мы считаем, что мероприятие FRECA в Муджелло на этой неделе состоится слишком рано, и как команда мы решили не участвовать в нём. Наши мысли также с Адамом Фицджеральдом. Мы желаем ему, его семье и команде RPM сил в процессе выздоровления.

Дилано, нам всем будет очень тебя не хватать, и мы всегда будем тебя помнить. От имени каждого члена MP Motorsport, Сандро Дорсман».