«Пирелли» перенесла эксперимент с альтернативным распределением шин на Гран-при Италии

Итальянская компания «Пирелли» приняла решение перенести эксперимент с альтернативным распределением шин, который должен был состояться в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи, на сентябрь, сообщает Motorsport Week.
По информации источника, эксперимент, который не удалось провести в связи с отменой этапа чемпионата Формулы-1 в Эмилии-Романьи из-за плохой погоды в регионе, будет реализован на сентябрьском этапе Гран-при Италии.
Суть эксперимента с альтернативным распределением шин в том, что гонщики должны использовать жёсткие шины в первом сегменте, средние — во втором и мягкие — в третьем.
Напомним, Гран-при Эмилии-Романьи был отменён из-за продолжительных ливней в регионе, в результате которых затопленным оказался в том числе автодром, на котором должны были пройти заезды.
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