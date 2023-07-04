Испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин успешно перенёс операцию на левой ноге, чтобы решить проблему, долгое время преследовавшую спортсмена.

«Посещение операционной, чтобы решить проблему, которая некоторое время преследовала меня на мотоцикле. Всё прошло хорошо! Теперь настало время восстановиться, чтобы выйти в Сильверстоуне готовым на 100 процентов», — написал Мартин на своей странице в социальной сети и прикрепил фотографию из операционной.

Хорхе Мартин намерен поскорее вернуться в строй, так как является главным преследователем лидера общего зачёта пилотов MotoGP Франческо Баньяи. В активе итальянского пилота «Дукати» 194 очка, а Мартин занимает второе место, набрав 159 очков. Третьим в общем зачёте идёт Марко Бедзекки, также представляющий «Дукати». Он заработал 158 баллов.