Джордж Расселл рассказал, что расстраивает его в шинах «Пирелли»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о шинах «Пирелли» после Гран-при Австрии.

«Шины — это единственное в машине, что мы делаем не сами. Нам дают готовый продукт, и его даже нельзя взять с собой домой, чтобы проанализировать или провести собственное тестирование. Это работает как-то так: «вот всё, что у вас есть, и разбирайтесь с этим».

Если бы мы могли взять одну из этих шин домой и разобрать её на части, наши блестящие инженеры, вероятно, смогли бы лучше понять её — но, очевидно, в компании «Пирелли» считают, что это их секретный рецепт, и хотят сохранить его. Это делает игру интересной, но в равной степени очень расстраивает всех», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Джордж Расселл занял седьмое место по итогам гонки Гран-при Австрии.