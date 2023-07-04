Джордж Расселл рассказал, что расстраивает его в шинах «Пирелли»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о шинах «Пирелли» после Гран-при Австрии.
«Шины — это единственное в машине, что мы делаем не сами. Нам дают готовый продукт, и его даже нельзя взять с собой домой, чтобы проанализировать или провести собственное тестирование. Это работает как-то так: «вот всё, что у вас есть, и разбирайтесь с этим».
Если бы мы могли взять одну из этих шин домой и разобрать её на части, наши блестящие инженеры, вероятно, смогли бы лучше понять её — но, очевидно, в компании «Пирелли» считают, что это их секретный рецепт, и хотят сохранить его. Это делает игру интересной, но в равной степени очень расстраивает всех», — приводит слова Расселла Racingnews365.
Джордж Расселл занял седьмое место по итогам гонки Гран-при Австрии.
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