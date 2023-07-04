Эстебан Окон отметил вклад Фернандо Алонсо в прогресс «Альпин»

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон, говоря о прогрессе команды, отдал должное бывшему напарнику, испанскому гонщику Фернандо Алонсо, который сейчас выступает в составе «Астон Мартин».

«Пьеру Гасли тяжело даётся адаптация? Когда вы приходите в новую команду, вам нужно поменять много привычных вещей и что-то довести до автоматизма.

Но я думаю, что у нас всё совсем по-другому. Команда, которая у нас есть сейчас, по сравнению с командой, которая была у нас в 2020 году, значительно улучшилась. Фернандо Алонсо последние два года работал в гараже Пьера, и в той части гаража чрезвычайно компетентные сотрудники. Я не беспокоюсь по поводу того, что всё будет хорошо», — приводит слова Окона Racingnews365.