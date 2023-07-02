Сайнс, Хэмилтон и ещё 6 пилотов получили дополнительные штрафы. У Окона 4 наказания

Восемь гонщиков Формулы-1 получили дополнительные штрафы по итогам разбирательств судей после финиша гонки Гран-при Австрии. Стюарды проверили все случаи нарушения границ трассы и вынесли соответствующие наказания.

Сразу четыре штрафа — два по десять секунд и два по пять — получил пилот «Альпин» Эстебан Окон. Также отметим 10-секундные штрафы Карлоса Сайнса и Льюиса Хэмилтона. Не избежал наказания и напарник Окона по «Альпин» — Пьер Гасли.

Гран-при Австрии. Дополнительные штрафы после финиша гонки: