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Сайнс, Хэмилтон и ещё 6 пилотов получили дополнительные штрафы. У Окона 4 наказания

Сайнс, Хэмилтон и ещё 6 пилотов получили дополнительные штрафы. У Окона 4 наказания
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Восемь гонщиков Формулы-1 получили дополнительные штрафы по итогам разбирательств судей после финиша гонки Гран-при Австрии. Стюарды проверили все случаи нарушения границ трассы и вынесли соответствующие наказания.

Сразу четыре штрафа — два по десять секунд и два по пять — получил пилот «Альпин» Эстебан Окон. Также отметим 10-секундные штрафы Карлоса Сайнса и Льюиса Хэмилтона. Не избежал наказания и напарник Окона по «Альпин» — Пьер Гасли.

Гран-при Австрии. Дополнительные штрафы после финиша гонки:

  • Карлос Сайнс +10 секунд
  • Льюис Хэмилтон +10 секунд
  • Пьер Гасли +10 секунд
  • Александер Албон +10 секунд
  • Эстебан Окон +5 +10 +5 +10 = +30 секунд
  • Логан Сарджент +10 секунд
  • Ник де Врис +10 +5 = +15 секунд
  • Юки Цунода +5 секунд.
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