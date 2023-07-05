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Тимо Глок назвал решения проблемы границ трассы после обилия штрафов на ГП Австрии

Тимо Глок назвал решения проблемы границ трассы после обилия штрафов на ГП Австрии
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Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок поделился мыслями о множестве штрафов, которые получили пилоты из-за несоблюдения границ трассы в ходе недавнего Гран-при Австрии.

«В конце концов, для спорта это нехорошо. Не должно быть такого, что остаётся непонятным, кто будет на подиуме или в топ-10. И это ужасно сложно, когда 20 машин гоняются по кругу, и за каждой машиной нужно внимательно следить. После нескольких кругов человеческий глаз уже не может за всем уследить должным образом. А вообще если бы была стена, гравийная ловушка или трава, проблемы бы не было», — приводит слова Глока Sky Sport Germany.

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Ранее пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что узнал об обновлении результатов Гран-при Австрии уже после прилёта в Великобританию.

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