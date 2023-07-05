Сарджент: Албон — один из лучших гонщиков на стартовой решётке в этом году

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент признался, что высоко ценит влияние своего напарника по команде Александера Албона.

«Думаю, что иметь товарища по команде такого калибра, как Александер Албон, для меня как новичка очень важно. Он для меня настоящий ориентир. Алекс – отличный пилот, у которого можно поучиться, и, честно говоря, вне гонок мы очень хорошо ладим друг с другом. И вообще, честно говоря, мне кажется, он один из лучших гонщиков на стартовой решётке в этом году», — приводит слова Сарджента L'Équipe.

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Ранее Сарджент высказался о популярности «Королевских гонок» в Соединённых Штатах Америки, отметив, что Netflix поспособствовал её увеличению.