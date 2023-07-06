Албон — о ГП Великобритании: мне нравится эта трасса, мы будем бороться за очки

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании Формулы-1, который пройдёт с 7 по 9 июля в Сильверстоуне (Великобритания).

«Предстоит домашняя гонка для команды, и в каком-то смысле домашняя гонка для меня. Мне нравится эта трасса – одна из лучших в календаре. В Сильверстоуне всегда проходят особенные гонки.

В этот уикенд мы проводим 800-й Гран-при, поэтому машины получат обновлённую ливрею. Возможно, мы будем не настолько конкурентоспособными, как в Канаде или Австрии, но всё равно будем достаточно быстры, чтобы бороться за очки», — приводит слова Албона официальный сайт команды.

Ранее «Уильямс» представил специальную ливрею, приуроченную к празднованию 800-го Гран-при в своей истории.