«Уильямс» представил специальную ливрею к 800-му Гран-при в Формуле-1
Поделиться
Команда Формулы-1 «Уильямс» представила специальную ливрею, приуроченную к празднованию 800-го Гран-при в своей истории.
Фото: «Уильямс»
Гран-при Великобритании должен был стать восьмым столетним юбилеем команды из Гроува, но после отмены Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле в прошлом месяце празднование переместилось на следующую гонку в Будапеште. Поэтому «Уильямс» будет считать праздничными оба уикенда, чтобы болельщики команды в Великобритании смогли принять участие в праздновании.
В рамках празднования команда разработала ливрею со специальным дизайном «Сильверстоун», которая отдаёт дань уважения британскому наследию команды и её основателю, покойному сэру Фрэнку Уильямсу.
Гран-при Великобритании пройдёт с 7 по 9 июля.
Комментарии
- 5 июля 2023
-
17:46
-
17:44
-
16:43
-
16:26
-
15:37
-
15:13
-
15:03
-
14:44
-
13:55
-
13:54
-
13:09
-
12:59
-
12:33
-
11:49
-
10:56
-
10:23
-
09:58
-
09:24
-
00:08
- 4 июля 2023
-
23:40
-
22:53
-
22:41
-
21:40
-
20:57
-
20:54
-
20:04
-
19:43
-
19:40
-
18:25
-
18:01
-
16:45
-
16:22
-
16:04
-
15:40
-
14:32
Партнерский контент