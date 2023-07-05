«Уильямс» представил специальную ливрею к 800-му Гран-при в Формуле-1

Команда Формулы-1 «Уильямс» представила специальную ливрею, приуроченную к празднованию 800-го Гран-при в своей истории.

Фото: «Уильямс»

Гран-при Великобритании должен был стать восьмым столетним юбилеем команды из Гроува, но после отмены Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле в прошлом месяце празднование переместилось на следующую гонку в Будапеште. Поэтому «Уильямс» будет считать праздничными оба уикенда, чтобы болельщики команды в Великобритании смогли принять участие в праздновании.

В рамках празднования команда разработала ливрею со специальным дизайном «Сильверстоун», которая отдаёт дань уважения британскому наследию команды и её основателю, покойному сэру Фрэнку Уильямсу.

Гран-при Великобритании пройдёт с 7 по 9 июля.