Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уильямс» представил специальную ливрею к 800-му Гран-при в Формуле-1

«Уильямс» представил специальную ливрею к 800-му Гран-при в Формуле-1
Комментарии

Команда Формулы-1 «Уильямс» представила специальную ливрею, приуроченную к празднованию 800-го Гран-при в своей истории.

Фото: «Уильямс»

Гран-при Великобритании должен был стать восьмым столетним юбилеем команды из Гроува, но после отмены Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле в прошлом месяце празднование переместилось на следующую гонку в Будапеште. Поэтому «Уильямс» будет считать праздничными оба уикенда, чтобы болельщики команды в Великобритании смогли принять участие в праздновании.

В рамках празднования команда разработала ливрею со специальным дизайном «Сильверстоун», которая отдаёт дань уважения британскому наследию команды и её основателю, покойному сэру Фрэнку Уильямсу.

Гран-при Великобритании пройдёт с 7 по 9 июля.

Материалы по теме
Формула-1 представила календарь на сезон-2024. В нём 24 этапа, 3 гонки пройдут в субботу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023