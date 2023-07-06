Глава «Феррари» не поддержал появление 11-й команды в Формуле-1

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о возможном приходе новых команд в Формулу-1.

«Моя позиция заключается в том, что есть десять команд, которые прилагали огромные усилия, даже когда некоторым из них было тяжело находиться на стартовой решётке и выживать, теперь, и если нам придётся приветствовать другую команду, на то должны быть очень веские причины.

Тот факт, что это может быть американская команда, не является веской причиной. Потому что для меня, во-первых, у нас есть американская команда благодаря «Хаасу», и, во-вторых, если вы хотите поднять свою страну на вершину автоспорта, нужно заниматься вопросом пилотов.

Взгляните на то, что произошло в Нидерландах. Это самый большой успех в мире на сегодняшний день, и у них нет команды, у них есть Макс.

Думаю, что США и так достаточно успешно представлены. Если вы хотите поднять успех американского автоспорта, для меня важнее, чтобы вы имели американского пилота. Дело не в команде.

Я должен сказать это снова, что мы коллективно приложили большие усилия. Если кто-то хочет присоединиться сейчас, это также должно пойти на пользу всем в паддоке. Это означает, что новые команды должны что-то привнести в Формулу-1. Не думаю, что страна, которую представляет команда, является преимуществом», — приводит слова Вассёра Motorsport.