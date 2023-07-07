Вассёр отреагировал на спор Вольфа и Хорнера о правилах Формулы-1

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на высказывания коллег из «Мерседеса» и «Ред Булл» Тото Вольфа и Кристиана Хорнера. Последний выражал опасения в связи с вступлением в силу нового регламента в 2026 году и просил пересмотреть утверждённые правила, Вольф ответил, что существует нулевой шанс, что в правилах что-то изменят. Хорнер предлагал изменить соотношение между ДВС и гибридной составляющей силовой установки, которое принято на уровне 50/50.
«Думаю, самым важным будет договориться насчёт подсчётов, какой окажется кривая скорости. Тогда, если нам придётся что-то незначительно изменить, мы сможем это сделать.
Не слишком ли поздно, учитывая, что правила уже согласованы? Нет, у нас есть время для точной настройки. Независимо от того, каким распределение будет в итоге, это не изменит правила игры в разработке двигателя. Ещё достаточно времени, чтобы внести небольшие изменения в соотношение. Сейчас очень трудно составить чёткую картину, потому что все оценки являются просто предположениями», — приводит слова Вассёра The Race.
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