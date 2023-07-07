Хорнер ответил Вольфу, предположившему, что у «Ред Булл» проблемы с мотором

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз прокомментировал недавние слова своего коллеги из «Мерседеса» Тото Вольфа. Ранее Тото высказал мнение, что опасения Хорнера по поводу возможного негативного влияния нового регламента, который вступит в силу в 2026 году, необоснованны, а также предположил, что «Ред Булл» испытывает трудности с мотором.

«Думаю, Хорнера больше всего пугает то, что его программа разработки силовых установок не продвигается», — говорил ранее Вольф.

«Я не уверен, насколько Тото посвящён в вопрос разработки моторов. Формально он не участвует в соответствующей программе «Мерседеса». Я же получаю обратную связь: вижу, как программа воплощается в жизнь, наблюдаю за процессом моделирования. Мы хорошо продвинулись вперёд и видим некоторые ограничения. И я по-прежнему считаю, что ещё не слишком поздно кое-что скорректировать. Это не займёт много времени. Мы же не говорим, что должны всё порвать и начать сначала. Нам нужно слегка поменять соотношение между ДВС и гибридом, чтобы гарантировать отличные гонки», — приводит слова Хорнера The Race.

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