Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников высказались о первом этапе ралли «Шёлковый путь»

Гонщики «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников подвели итоги первого этапа ралли «Шёлковый путь», проходившего по маршруту Казань — Уфа.

В зачёте грузовиков предварительное первое место занял Алексей Вишневский из команды «МАЗ», на втором месте оказался его партнёр по команде Сергей Вязович, Эдуард Николаев замкнул тройку лидеров, а Дмитрий Сотников финишировал четвёртым.

«Мы все друг в друга упёрлись и ехали в пыли. Это очень напомнило нам чилийские спецучастки с коридорами. Тем не менее это интересно. Это же ралли-рейды, нужно уметь ездить везде – и в пыль, и в дождь, и в грязь. Местные жители нас очень поддерживают. Много ограничений скорости в населённых пунктах. Машина у нас очень интересная – капотник второго поколения, надеемся, она хорошо себя покажет», — приводит слова Николаева сайт ралли «Шёлковый путь».

«Здесь очень много людей, деревни. Я думаю, для зрителей сегодня была очень зрелищная картинка. Очень пыльно. Старались ехать очень аккуратно. Много полей, нужно было попадать, а грузовик большой — очень тяжело. В начале было немного странное место, мы потеряли там время на навигации. Сегодня нужно было сохранить машину и постараться избежать потерь. Нормальный день, вкатывались», — добавил Сотников.