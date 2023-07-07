Мазовец Вишневский выиграл 1-й этап «Шёлкового пути», Николаев стал 3-м
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Сегодня, 7 июля, состоялся первый этап ралли «Шёлковый путь», проходивший по маршруту Казань — Уфа. В зачёте грузовиков предварительное первое место занял Алексей Вишневский из команды «МАЗ», на втором месте оказался его партнёр по команде Сергей Вязович, а замыкает тройку лидеров представитель команды «КАМАЗ» Эдуард Николаев.
Предварительные результаты СУ1 в зачёте грузовиков:
Алексей Вишневский («МАЗ») — 1:37:45.
Сергей Вязович («МАЗ») +0:27.
Эдуард Николаев («КАМАЗ») +1:15.
Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +1:43.
Виталий Мурылёв («МАЗ») +2:43.
Хоу Хоннин («КАМАЗ») +3:29.
Андрей Каргинов («КАМАЗ») +4:44.
Сергей Куприянов («КАМАЗ») +6:34.
Общая дистанция в 2023 году составит 5248 километров, из них 2277 километров — скоростные спецучастки.
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