Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт перенёс инсульт

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт высказался о перенесённом несколько недель назад инсульте во время поездки в Иорданию на свадьбу наследного принца Хусейна и отметил, что посетит Гран-при Великобритании.

«Это было ночью перед свадьбой. Проснулся ночью со странным чувством. Я просто упал. Что было потом, не могу вспомнить. Довольно долго был без сознания.

Меня доставили в больницу в Иордании. Мой сын Пол и его жена были там на свадьбе, в спальне на другом этаже. По сей день я не знаю, как попал в комнату Пола, но, должно быть, я смог связаться с ним.

Меня доставили в скорую помощь, но я и этого не помню. Его Величество предоставил мне лучших врачей, которые были в наличии. Я хотел как можно быстрее попасть домой, и наследный принц Бахрейна очень щедро предоставил свой самолёт, чтобы доставить меня обратно в Европу. К тому времени я был почти в порядке. Хотя не очень хорошо ходил.

Сейчас прохожу много физиотерапевтических процедур и могу ходить почти идеально. Всё идёт хорошо, так что в эти выходные я еду в Сильверстоун на два дня», — приводит слова 84-летнего Стюарта Daily Mail.