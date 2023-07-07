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Ферстаппен — лучший на второй практике ГП Великобритании. Леклер не выезжал из-за проблем

Ферстаппен — лучший на второй практике ГП Великобритании. Леклер не выезжал из-за проблем
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Завершилась вторая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1 на трассе в Сильверстоуне (Великобритания). Лучшее время по её итогам показал лидер чемпионата Макс Ферстаппен, вторым стал испанец Карлос Сайнс, третий результат продемонстрировал Александер Албон. Шарль Леклер не выезжал на трассу из-за проблем с электрикой на его болиде

Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:28.078
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,022
3. Александер Албон («Уильямс») +0,2018
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,264
5. Логан Сарджент («Уильямс») +0,688
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,788
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,802
8. Пьер Гасли («Альпин») +0,811
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,848
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,056
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1.147
12. Джордж Расселл («Мерседес») +1.160
13. Эстебан Окон («Альпин») +1.164
14. Ландо Норрис («Макларен») +1.182
15. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.205
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.300
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.361
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.405
19. Ник де Врис («Альфа Таури») +1.493
20. Шарль Леклер («Феррари») — нет времени.

Формула-1 2023. Этап 11, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 2
07 июля 2023, пятница. 18:05 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:28.078
2
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.022
3
Александер Албон
Williams
+0.218
Комментарии
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