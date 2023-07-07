Тото Вольф считает, что Льюис Хэмилтон может выступать в Формуле-1 ещё четыре года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что пилот команды Льюис Хэмилтон может выступать в составе команды ещё минимум четыре года.
«Льюис может завершить карьеру? Вы можете видеть это на примере Алонсо, если бы всё было так, я думаю, у Льюиса есть ещё четыре года.
Так что это не так уж далеко от того, что он сказал (ранее Хэмилтон говорил, что готов выступать ещё пять лет. — Прим. «Чемпионата»), и я без сомнения могу сказать, что он может это сделать и, очевидно, в составе «Мерседеса».
В наше время высокоэффективные спортсмены нашли способы продлить свою карьеру, ведя дисциплинированную жизнь и делая правильные вещи», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
Действующий контракт 38-летнего Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» истекает по окончании текущего сезона.
- 7 июля 2023
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