Тото Вольф объяснил, почему приход новых команд в Ф-1 и НХЛ — разные вещи

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал серьёзнее относиться к командам, претендующим на вступление в Формулу-1.

«В мире нет зрелой спортивной лиги, где возможна такая ситуация. Будь то национальный чемпионат по футболу или Лига чемпионов, НБА, НФЛ, НХЛ, никто просто не создаёт команду и не говорит спасибо, становясь участником розыгрыша призового фонда.

Вы должны пройти квалификацию, вы должны подняться по соревновательной лестнице и продемонстрировать приверженность чемпионату, которую мы проявляли на протяжении многих лет.

НХЛ? НХЛ добавила команды, потому что они решили сделать это, согласовав со всеми заинтересованными сторонами. Мы делали это в прошлом, когда Формула-1 была на грани потери команд из-за банкротства. Это не та же самая ситуация, что была у НХЛ.

Национальность команды не должна играть роли — у нас долгое время была американская команда. Если это усилит чемпионат, то мы рассмотрим это. Пока то, что мы видели, не убедило команды.

Но мы не видели заявок и представлений, которые были поданы в ФИА и Стефано Доменикали, и они будут решать, правильно это для Формулы-1 или нет», — приводит слова Вольфа RacingNews365.