Глава «Мерседеса» раскрыл роль команды в создании фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о том, какую роль его команда сыграла в съёмках фильма о Формуле-1 и вымышленной команде APXGP с известным актёром Брэдом Питтом в главной роли.
«Мы были вовлечены в процесс с довольно раннего этапа. Когда у нас были первые обсуждения, мы отправили Брэда в автошколу во Франции, где он узнал о болидах Формулы, и мы старались быть полезными в повествовании.
Льюис — исполнительный продюсер, поэтому он хотел убедиться, что фильм, будет максимально реалистичным, когда выйдет на экраны.
Мы немного посмеялись в начале, но я думаю, что это очень хороший сюжет, и мы должны оценить усилия, которые они приложили. Мы помогли им использовать машину Формулы-2 и создать на её основе кузов, похожий на машину Формулы-1.
Мы пытались быть полезными и предложить им максимально реалистичный дизайн. Теперь вы видите, каких усилий это стоило. Когда ты заходишь в гараж и видишь всю ту обстановку, которая за этим стоит, это действительно невероятно», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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