Фредерик Вести выиграл спринтерскую гонку Ф-2 в Великобритании, Пуршер — второй
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В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась спринтерская гонка Гран-при Великобритании Формулы-2. Победителем стал лидер общего зачёта датчанин Фредерик Вести.
Отметим, что норвежский пилот Деннис Хаугер показал 12-й результат.
Формула-2. Гран-при Великобритании. Спринтерская гонка:
1. Фредерик Вести («Према Рейсинг»)
2. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +13,4.
3. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +19,4.
4. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +25,6.
5. Исак Хаджар («Хайтек») +30,5.
6. Оливер Берман («Према Рейсинг») +30,8.
7. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +31,3.
8. Артур Леклер («ДАМС») +31,6.
9. Рой Ниссани («Хароуз») +32,4.
10. Зейн Мэлоуни («Родин Карлин») +38,5.
12. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +40,2.
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