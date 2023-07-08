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Боттасу грозит аннулирование результата в квалификации Гран-при Великобритании

Боттасу грозит аннулирование результата в квалификации Гран-при Великобритании
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Техническая комиссия Гран-при Великобритании уведомила стюардов о том, что пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас не уложился в предписанный правилами минимум топлива после окончании квалификации.

Согласно регламенту, в машине должно быть не менее 1 литра топлива + объём, необходимый для того, чтобы добраться до боксов, что в данном случае составляет около 2,4 л. Примечательно, что в машине Боттаса оказалось всего 0,09 л. Теперь пилоту грозит дисквалификация, из-за которой он окажется последним в стартовой решётке.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720
2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241
3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372
4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491
8. Александер Албон «Уильямс» +0.810
9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939
10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969

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