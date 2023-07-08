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Ферстаппен выиграл квалификацию ГП Великобритании, Норрис — второй, Пиастри — третий

Ферстаппен выиграл квалификацию ГП Великобритании, Норрис — второй, Пиастри — третий
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На автодроме Сильверстоун завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время показал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым стал британец Ландо Норрис из «Макларена», замкнул тройку лучших австралиец Оскар Пиастри.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720
2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241
3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372
4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491
8. Александер Албон «Уильямс» +0.810
9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939
10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969
11. Нико Хюлькенберг «Хаас» +2.176
12. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.215
13. Эстебан Окон «Альпин» +2.236
14. Логан Сарджент «Уильямс» +2.311
15. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +3.078
16. Серхио Перес «Ред Булл» +3.248
17. Юки Цунода «Альфа Таури» +3.305
18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +3.403
19. Ник де Врис «Альфа Таури» +1.063
20. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.905

Формула-1 2023. Этап 11, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
08 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.720
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.241
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.372
Комментарии
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