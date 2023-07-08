Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ферстаппен выиграл квалификацию ГП Великобритании, Норрис — второй, Пиастри — третий

На автодроме Сильверстоун завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время показал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым стал британец Ландо Норрис из «Макларена», замкнул тройку лучших австралиец Оскар Пиастри.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720

2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241

3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372

4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416

5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428

6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491

8. Александер Албон «Уильямс» +0.810

9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939

10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969

11. Нико Хюлькенберг «Хаас» +2.176

12. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.215

13. Эстебан Окон «Альпин» +2.236

14. Логан Сарджент «Уильямс» +2.311

15. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +3.078

16. Серхио Перес «Ред Булл» +3.248

17. Юки Цунода «Альфа Таури» +3.305

18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +3.403

19. Ник де Врис «Альфа Таури» +1.063

20. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.905