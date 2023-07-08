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Хэмилтон объяснил успех «Макларена» схожестью с болидом «Ред Булл»

Хэмилтон объяснил успех «Макларена» схожестью с болидом «Ред Булл»
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон прокомментировал выступление команды «Макларен» в квалификации Гран-при Великобритании. Напомним, Ландо Норрис стал вторым, Оскар Пиастри – третьим.

«Я не удивлён, если посмотрите на эту машину, результат становится понятным. У «Макларена» была затяжная чёрная полоса, приятно видеть, что они вернулись. Здорово, что появилась ещё одна команда, вот чего мы хотим в спорте.

Что я имел в виду под схожей машиной? Если вы поставите её рядом с «Ред Булл», она будет очень похожа сбоку, и она работает.

Это не удар по нам, это просто тревожный звонок, «Макларен» обошёл нас, и мы должны приложить больше усилий», – приводит слова Хэмилтона издание The Race.

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