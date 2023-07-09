Хельмут Марко назвал срок контракта Александера Албона с «Уильямсом»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о пилоте «Уильямса» Александере Албоне. Накануне тайско-британский автогонщик занял восьмое место в квалификации Гран-при Великобритании.
В последнее время в СМИ стали появляться разговоры о том, что в «Ред Булле» раздумывают о перспективах возвращения Албона в свете неудачного выступления мексиканца Серхио Переса, который уже в пятый раз подряд не смог пробиться в третий сегмент квалификации (16-й).
«Да, я действительно считаю, что Албон отлично справляется. Но, к сожалению, он связан с «Уильямс» до конца 2025 года», — приводит слова Марко австрийская телекомпания ORF.
Напомним, Албон уже выступал в составе «Ред Булл» с 2019 по 2020 год. В текущем сезоне Формулы-1 Албон занимает 13-ю строчку в общем зачёте пилотов, набрав семь очков.
- 9 июля 2023
-
11:42
-
11:21
-
11:20
-
10:33
-
00:06
- 8 июля 2023
-
23:35
-
22:41
-
22:29
-
22:00
-
21:42
-
21:33
-
21:20
-
21:14
-
20:58
-
20:49
-
20:48
-
20:42
-
20:40
-
20:35
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
19:55
-
19:44
-
19:11
-
19:01
-
18:42
-
18:20
-
17:41
-
17:32
-
17:00
-
16:30
-
16:21
-
16:09