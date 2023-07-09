Хельмут Марко назвал срок контракта Александера Албона с «Уильямсом»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о пилоте «Уильямса» Александере Албоне. Накануне тайско-британский автогонщик занял восьмое место в квалификации Гран-при Великобритании.

В последнее время в СМИ стали появляться разговоры о том, что в «Ред Булле» раздумывают о перспективах возвращения Албона в свете неудачного выступления мексиканца Серхио Переса, который уже в пятый раз подряд не смог пробиться в третий сегмент квалификации (16-й).

«Да, я действительно считаю, что Албон отлично справляется. Но, к сожалению, он связан с «Уильямс» до конца 2025 года», — приводит слова Марко австрийская телекомпания ORF.

Напомним, Албон уже выступал в составе «Ред Булл» с 2019 по 2020 год. В текущем сезоне Формулы-1 Албон занимает 13-ю строчку в общем зачёте пилотов, набрав семь очков.