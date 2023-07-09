Мартинс выиграл основную гонку Ф-2 в Великобритании, Вести сошёл из-за аварии с Хаугером

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На трассе «Сильверстоун» завершилась основная гонка Формулы-2 в Великобритании. Её победителем оказался французский пилот «Арт Гран-при» Виктор Мартинс. Второе место занял гонщик «Родин Карлин» Зейн Мэлоуни. Замкнул тройку призёров партнёр Мартинса по команде Тео Пуршер.

Мартин выиграл гонку, несмотря на то, что получил пятисекундный штраф за обгон Ивасы после заезда на обочину.

Лидер личного зачёта Формулы-2 Фредерик Вести попал в аварию с Деннисом Хаугером.

Формула-2. Великобритания. Основная гонка:

1. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при»).

2. Зейн Мэлоуни («Родин Карлин») +2,0.

3. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +4,7.

4. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +6,6.

5. Аюму Иваса («ДАМС») +12,6.

6. Оливер Берман («Према Рейсинг») +18,2.

7. Джехан Дарувала («МП Моторспорт») +18,9.

8. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +18,9.

9. Артур Леклер («ДАМС») +24,1.

10. Джек Кроуфорд («Хайтек Пульс-Эйт») +24,5.