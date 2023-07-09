Вязович выиграл третий этап «Шёлкового пути» в зачёте грузовиков, Николаев — второй

Сергей Вязович из команды «МАЗ» выиграл третий этап ралли «Шёлковый путь». Второе и третье место заняли представители «КАМАЗа» — Эдуард Николаев и Андрей Каргинов.
1. Сергей Вязович (МАЗ) — 3:46:51.
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +2:32.
3. Андрей Каргинов (КАМАЗ) +4:42.
4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +14:25.
5. Алексей Вишневский (МАЗ) +16:47.
6. Хоу Хоннин (КАМАЗ) +21:55.
7. Сергей Куприянов (КАМАЗ) +22:34.
После этапа Вязович прокомментировал, как складывался этап.
«Мы все чисто проехали, атаковали с самого начала. Николаев и Каргинов — наши главные преследователи в генеральной классификации. Мы даже отставали от Николаева на 16 секунд и пошли в атаку с самого старта. На нейтрализации видели, что уже выигрываем у ребят, и на второй половине дистанции сумели ещё «накатить».
Каргинов корректно пропустил нас, хотя на таких скоростях подойти для обгона трудно. Николаев тоже нас пропустил. Но в одном месте на торможении у меня заблокировалась коробка, не сработала гидравлика. Машина пошла юзом, и я «мазанул» поворот. Задняя передача не включалась, пришлось глушить, выключать массу. В это время Николаев успел нас обойти.
Долго пытались обогнать его, но в такой пыли это было невозможно. Николаев, видимо, тоже отвлёкся на нас и ушёл с курса, а мы за ним. И когда увидели, что он развернулся, то спокойно поехали за ним до финиша — решили больше гонки между собой не устраивать», — приводит слова Вязовича пресс-служба «МАЗ».
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