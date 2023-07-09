Каргинов: задели дерево в полёте. Последние километры мы не понимали, что происходит

Представитель «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал итоги выступления на третьем этапе ралли «Шёлковый путь». Напомним, победителем этапа стал Сергей Вязович из команды «МАЗ». Второе и третье место заняли представители «КАМАЗа» — Эдуард Николаев и Андрей Каргинов.
«Пока это самый сложный день из всей гонки. Хотя вчерашний спецучасток частично повторялся, но он был в обратную сторону, плюс на 100 км длиннее. Последние километры мы не понимали, что происходит. Узкие места, КАМАЗ высокий. Как видите, задели дерево в полёте.
По навигации день тяжёлый. Думаю, все ошибались – и мы ошибались, и ребята не туда уехали. Сначала они нас догоняли, а потом мы никого не увидели в зеркалах и поняли, что они тоже где-то блудили. Конкуренция создаёт большой азарт, начинаешь ехать ещё быстрее, больше концентрируешься — но такая езда подразумевает большой риск и большие опасности», — приводит слова Каргинова пресс-служба «Шёлкового пути».
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