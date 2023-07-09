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Норрис прокомментировал первый подиум в сезоне

Норрис прокомментировал первый подиум в сезоне
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу второго места в гонке на Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 9 июля.

«Потрясающе. Огромное спасибо нашей команде за невероятную работу. Это было бы невозможно без их упорной работы над развитием этой машины.

Не знаю, почему мне поставили шины «хард». Видимо, в каких-то вопросах они ещё новички! Потрясающе, что даже на шинах «хард» мы смогли бороться и я удержал Льюиса. Может, я допустил в этой борьбе многовато ошибок.

Я делал, что мог. Пытался продолжать борьбу с Максом так долго, как мог. Потом была долгая скучная гонка, когда посередине между всеми, но это потрясающе», — сказал Норрис после гонки.

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