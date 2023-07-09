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Албон: сейфти-кар выехал в идеальное для нас время

Албон: сейфти-кар выехал в идеальное для нас время
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Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался по поводу восьмого места в гонке на Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 9 июля.

«Сейфти-кар выехал в идеальное для нас время: на том круге мы в любом случае собирались в боксы. Удивительный уикенд. Восьмое место — это, вероятно, худший результат из тех, что мы могли сегодня добиться. Это просто показывает, сколь хороший темп у нас был.

Я откатился назад на старте и постепенно втянулся в гонку. К середине гонки мы всё ещё были на «медиумах», у меня был хороший темп на машине, и я чувствовал себя комфортно», — приводит слова Албона Sky Sports.

Гран-при Великобритании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +3.798.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.783.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +7.776
5. Джордж Расселл («Мерседес») +11.206.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +12.882.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +17.193.
8. Александер Албон («Уильямс») +17.878.
9. Шарль Леклер («Феррари») +18.689.
10. Карлос Сайнс («Феррари») +19.448.
11. Логан Сарджент («Уильямс») +23.632.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25.830.
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +26.663.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +27.483.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +29.820.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +31.225.
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +33.128.
Пьер Гасли («Альпин»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Эстебан Окон («Альпин») — сошли.

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