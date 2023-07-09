Гасли: Стролл ударил меня и повредил подвеску

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался по поводу гонки на Гран-при Великобритании, где он сошёл с дистанции.

«Сейчас кажется, что удача не на нашей стороне. Я провёл сильную гонку, вплотную за Фернандо Алонсо, и мы действительно должны были быть в борьбе с ним в конце гонки. К сожалению, появление автомобиля безопасности как раз после моего пит-стопа привело к тому, что мы снова оказались за пределами очков.

А затем, когда мы пытались вернуться в первую десятку, наша гонка закончилась из-за не зависящего от меня инцидента, когда Лэнс Стролл ударил меня и повредил подвеску. Нам как команде есть над чем работать, чтобы продолжать борьбу с нашими соперниками. Мы будем держаться вместе, перезагрузимся и поедем в Будапешт с уверенностью в лучшем результате», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.