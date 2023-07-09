Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гасли: Стролл ударил меня и повредил подвеску

Гасли: Стролл ударил меня и повредил подвеску
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался по поводу гонки на Гран-при Великобритании, где он сошёл с дистанции.

«Сейчас кажется, что удача не на нашей стороне. Я провёл сильную гонку, вплотную за Фернандо Алонсо, и мы действительно должны были быть в борьбе с ним в конце гонки. К сожалению, появление автомобиля безопасности как раз после моего пит-стопа привело к тому, что мы снова оказались за пределами очков.

А затем, когда мы пытались вернуться в первую десятку, наша гонка закончилась из-за не зависящего от меня инцидента, когда Лэнс Стролл ударил меня и повредил подвеску. Нам как команде есть над чем работать, чтобы продолжать борьбу с нашими соперниками. Мы будем держаться вместе, перезагрузимся и поедем в Будапешт с уверенностью в лучшем результате», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023