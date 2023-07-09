Гасли: Стролл ударил меня и повредил подвеску

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался по поводу гонки на Гран-при Великобритании, где он сошёл с дистанции.
«Сейчас кажется, что удача не на нашей стороне. Я провёл сильную гонку, вплотную за Фернандо Алонсо, и мы действительно должны были быть в борьбе с ним в конце гонки. К сожалению, появление автомобиля безопасности как раз после моего пит-стопа привело к тому, что мы снова оказались за пределами очков.
А затем, когда мы пытались вернуться в первую десятку, наша гонка закончилась из-за не зависящего от меня инцидента, когда Лэнс Стролл ударил меня и повредил подвеску. Нам как команде есть над чем работать, чтобы продолжать борьбу с нашими соперниками. Мы будем держаться вместе, перезагрузимся и поедем в Будапешт с уверенностью в лучшем результате», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.
- 9 июля 2023
-
21:58
-
21:54
-
21:39
-
21:35
-
21:14
-
21:14
-
20:42
-
20:29
-
20:15
-
20:13
-
19:34
-
19:25
-
19:24
-
19:18
-
19:08
-
18:59
-
18:39
-
18:32
-
17:46
-
17:41
-
16:57
-
16:37
-
16:14
-
15:30
-
13:49
-
13:42
-
13:01
-
13:00
-
12:54
-
12:29
-
12:15
-
11:42
-
11:21
-
11:20
-
10:33