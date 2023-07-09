«У меня ничего не получалось». Перес объяснил, почему не смог подняться выше шестого места

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 9 июля, в Сильверстоуне. Напомним, мексиканец финишировал шестым.

«Сегодня ничего не получалось. Старт был отличным, но на первом круге меня выдавил Окон, из-за чего я потерял позиции вместо того, чтобы продвинуться вперёд, так что это лишь осложнило возвращение.

Я слишком сильно изнашивал шины, а затем, насколько я понимаю, мы провели пит-стоп за три круга до машины безопасности, чего не должно было происходить. Так или иначе, мы отдали все силы и сделали всё, что могли», – приводит слова Переса издание GPblog.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал главную ошибку команды на Гран-при Великобритании.