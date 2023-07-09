Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«У меня ничего не получалось». Перес объяснил, почему не смог подняться выше шестого места

«У меня ничего не получалось». Перес объяснил, почему не смог подняться выше шестого места
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал выступление в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 9 июля, в Сильверстоуне. Напомним, мексиканец финишировал шестым.

«Сегодня ничего не получалось. Старт был отличным, но на первом круге меня выдавил Окон, из-за чего я потерял позиции вместо того, чтобы продвинуться вперёд, так что это лишь осложнило возвращение.

Я слишком сильно изнашивал шины, а затем, насколько я понимаю, мы провели пит-стоп за три круга до машины безопасности, чего не должно было происходить. Так или иначе, мы отдали все силы и сделали всё, что могли», – приводит слова Переса издание GPblog.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал главную ошибку команды на Гран-при Великобритании.

Материалы по теме
Хельмут Марко назвал главную ошибку «Ред Булл» на Гран-при Великобритании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023